بيراميدز يقع فى مجموعة الرجاء المغربى ونكانا الزامبى ونامونجو التنزاني

أوقعت القرعة، بيراميدز ممثل مصر فى المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية . وجمعت المجموعة الرابعة بيراميدز وصيف النسخة الماضية رفقة الرجاء البيضاوى المغربى ونكانا رد ديفلز بطل زامبيا ونامونجو بطل تنزانيا . ونجح بيراميدز فى عبور ملحق دور الـ 32 بالفوز ذهابا وإيابا على راسينج كلوب بطل كوت ديفوار بأربعة أهداف نظيفة بواقع هدفين بأبيدجان ومثلهما فى ستاد الدفاع الجوى .

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