يحيى الدرع يفتح باب الانتقال لـ الأهلي .. فيديو

كشف يحيى الدرع، نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات عودته إلى النادي الأهلي مجددا في الفترة المقبلة.
وقال الدرع في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، إنه جدد عقده مع نادي الزمالك ويتبقى له موسم آخر.
وعن مفاوضات الأهلي معه قال: "الموضوع بالنسبة لي احتراف، واسمي إفريقيًا بدأ مع النادي الأهلي.. النادي الأهلي ناد كبير وله قيمة وفضل كبير علي في عالم كرة اليد، وكان من الممكن أن يحدث العكس أيضًا عن طريق الزمالك".
وواصل: "كانت هناك مفاوضات غير رسمية مع الأهلي لضمي ولكنها توقفت بسبب جائحة كورونا، وعدم استكمال الدوري".
وأضاف: "أي مفاوضات كانت تفتح من جانب النادي الأهلي، كنت برفض، احتراما لنادي الزمالك، وحتى نتفق على أمور تجديد العقد".
وأشار الدرع إلى أن علاقته جيدة مع لاعبي الأهلي ومسؤولي النادي، ويتشرف برغبة إدارة النادي في عودته لصفوف الفريق رغم أنه يلعب حاليا للزمالك.
وأـتم: "تحدثت مع مسؤولي الزمالك وشرحت لهم الأمر، وقلت لهم إنني أملك عروضا للاحتراف لكنني أرغب في البقاء، وهذه طلباتي".
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