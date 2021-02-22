عضو لجنة إدارة الزمالك يكشف سر أزمة سفر بعثة الفريق لـ السنغال

كشف حسين السمري عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تفاصيل أزمة بعثة الفريق أثناء السفر للسنغال لمواجهة تونجيث في إطار مباراة الجولة الثانية من مباراة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب السمري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نفسي نتكلم بهدوء وموضوعية، موضوع الطائرة واللغط الدائر هنا وهناك.. إدارة النادي قامت بإجراءات إدارية صحيحة من خلال مناقصة محدودة بين ثلاث شركات، وكانت الأسعار المقدمة 89 ألف دولار، 103 ، 95 ألف، وبإضافة الرسوم وصلت 107 آلاف، بالتأكيد مادام مناقصة قانونية ستختار الأقل سعرا وكانت فارق السعر فى الرسوم وضيافة وإعاشة طاقم الطيارة طوال فترة الرحلة تحملتها الشركة.. علاوة على معاينة الطائرة من خلال فيديوهات.. وسبق أعمال بنقل فريق الأهلي ومنتخب الشباب أو الناشئين.. وليس قلة السعر فى الجانب الفنى أو تعريض الأرواح للخطر".

وأضاف: "هذه من الناحية الإجرائية، ولو كانت النية الأرخص فالأرخص لكانت رحلة عادى وليست خاصة توفيرا للوقت والجهد.. السؤال من يتوقع أن الشركة لم تصدر تصريحا للمرور من أجواء معينة؟ هل حدث أن سأل أحد طوال حياته فى سفرياته هذا الأمر خاصة أن لا يمكن ان تُقلع طائرة إلا بتأكيد السلطات المعنية عن ذلك".

وتابع: "سؤال آخر ماذا لو أخذت اللجنة السعر الأعلي ومرت الأمور دون مشاكل ولا يمكن لبال احد التفكير في موضوع الاجواء ؟ سيتحول الامر الى اتهامات في الذمم والسمسرة والاشتغالة.. وليه اختاروا السعر الأعلى وعندهم سعر اقل، وقطعا لابد من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة رادعة للتعويض عن هذا الضرر.

وأضاف: "في الاخير (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ)، نقول الحمدلله وقدر الله ماشاء فعل".