مورينيو تجاهله.. لويس نجم البرازيل: محمد صلاح فى تشيلسي كان مثل ميسي

كشف فيليبي لويس، مدافع فلامنجو البرازيلي، عن كواليس جديدة بشأن تجربة محمد صلاح، نجم ليفربول الحالى في تشيلسي، تحت قيادة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو.

وقال لويس، في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية: "مورينيو لم يحصل على أفضل ما لدي، تماما كما فعل مع محمد صلاح".

وأضاف: "لقد عانيت أمام محمد صلاح في التدريبات..فيفقد كان صلاح في التدريبات مثل ميسي، حقًا مثل ميسي، اسأل أي شخص عن ذلك .. عندما قرر صلاح الذهاب إلى فيورنتينا، قلت له لماذا أنت ذاهب إلى هناك يا مو ؟ أنت في تشيلسي.. لكنه أخبرني أنه بحاجة إلى اللعب".

وتابع: رأيت ان محمد صلاح جيدا، لم يذهب أبدًا من أجل المال، لكنه ذهب من أجل إظهار أنه يستطيع اللعب أكثر وبالفعل بات حديث العالم أجمع".