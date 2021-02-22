استعدادا لمواجهة سيمبا.. تعقيم ملعب مكابا قبل تدريب الأهلي

شهد استاد مكابا في تنزانيا عملية تعقيم شاملة لكل أرجاء الملعب ومعدات المران قبل انطلاق مران الأهلي الرئيسي عصر اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء. وأشرف الجهاز الإداري للفريق على عملية التعقيم التي شملت أدوات المران، وكل أرجاء الملعب في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر غد الثلاثاء.

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