أول رد من الزمالك على رفض كاف تأجيل مباراة تونجيت السنغالى

أكد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق جاهز للقاء تونجيت السنغالي، المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم رفض الاتحاد الإفريقي "كاف" تأجيل اللقاء.

وأوضح المشرف على الكرة، أن لاعبي الزمالك على قدر المسؤولية، وقادرون على الفوز في لقاء الغد، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق في الرحلة، مشيرا إلى أن معدن لاعبي الزمالك يظهر في هذه الظروف.