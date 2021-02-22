هيثم شعبان يشيد بأداء لاعبي سيراميكا أمام الغزل ويكشف كواليس إصابة صالح جمعة

أشاد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بنجاح فريقه في التعامل مع الغيابات والتأهل لدور الـ16 من كأس مصر على حساب غزل المحلة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في الفوز بنتيجة 2-0 أمام ضيفه غزل المحلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر اليوم الإثنين على استاد المكس.

وقال شعبان في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "سجلنا في أول دقيقة من الشوط الثاني، اللاعبون رجال وأثبتوا أنهم قادرون على استكمال الموسم بنفس القوة، ولم نتأثر بالغيابات، نركز في كل مباراة على حدة، ولكن بطولة الدوري أهم، والغيابات أثرت على حساباتنا لمواجهة غزل المحلة في الكأس".

وأضاف: "نعاني من إصابات عديدة بالفترة الأخيرة، بينما المصري يلعب بأريحية حيث أن المسافة الزمنية بين المباريات كبيرة ومتوازنة، كما يخوض كل مبارياته على ملعب واحد (برج العرب)".

وأوضح "صالح جمعة أصيب في المباراة الماضية، وقبلها قدم أداءً مميزا في 90 دقيقة لمباراتين متتاليتين، لكن إصابة طبيعية ومعرض لها أي لاعب في ظل ضغط غير طبيعي للمباريات كما أننا لم نخض فترة إعداد، ورغم عدم جاهزيته بدنيا إلا أنه قدم معنا أداء مميزا، وأثق أنه سيكون إضافة قوية مع مرور الوقت".

وأتم هيثم شعبان، قائلا: "صالح جمعة ومحمد إبراهيم، لديهما شخصية ساعدتهما على استيعاب فكرنا التكتيكي بشكل سريع، وأعتمد عليهما في خط الوسط وصناعة الألعاب، وأثبتا كفاءة كبيرة في ظل اعتمادنا على اللامركزية في الخط الأمامي".