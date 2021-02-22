غيابات بالجملة ووجوه جديدة في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا بدوري الأبطال

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب كل من: راموس، مارسيلو، كارفخال، ميليتاو، أودريوزولا، فالفيردي، هازارد، بنزيما، في المقابل ظهرت وجوه جديدة من فريق الشباب.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوب
خط الدفاع: فاران - ناتشو - ميندي - جوست - ميجيل أورتيجا
خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - سيرجيو أريباس - بلانكو
خط الهجوم: أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينيسوس جونيور - ماراينو - هوجو دورو.
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