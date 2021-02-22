بعد تعيينه المفاجئ .. تعرف على الغاني دانيا لاريا حكم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على اختيار طاقم تحكيم غانى لإدارة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي المقرر لها غدا الثلاثاء فى الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الكاف اختيار طاقم حكام غانى بقيادة دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني وأداري عبد اللطيف حكما رابعا.

يذكر أن الكاف كان اختار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة المباراة بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا، ويعاونه كل من جوستاف باجوما وايرفيه كاكونزي قبل أن يتم تغيير الحكام ويختار الاتحاد الأفريقي طاقم غاني لإدارة اللقاء.

أدار دانيال لاريا مباراتين للزمالك فى بطولة الكونفيدرالية موسم 2018-2019 ولم يخسر الأبيض مع صافرته، حيث حكم دانيال لاريا مبارتى نصر حسين داى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى ومن ثم لقاء جور ماهيا الكينى الذى انتصر فيه الفارس الأبيض برباعية نظيفة.

يبلغ دانيال لاريا من العمر 34 عاما وحصل على الشارة الدولية عام 2014 وتواجد الحكم الغانى فى 22 مباراة دولية .

يذكر أن الكاف أعلن إقامة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى غدا الثلاثاء فى الجولة الثانية من مجموعات أبطال إفريقيا رفضا طلب الزمالك بتأجيلها .