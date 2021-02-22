الرائد يفوز على أبها بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي

افتتح محمد فوزير التسجيل لـ الرائد في الدقيقة الثانية عشر، قبل أن يضاعف كريم البرقاوي النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 20 من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة 26، عاد البرقاوي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليحقق الرائد نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرائد للنقطة 22 في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.
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