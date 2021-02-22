ليس طوارئ.. الكاف يكشف سر رفض تأجيل مباراة الزمالك وبطل السنغال

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا، رفض تأجيل مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي التى من المقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الكاف خطابا رسميا من قبل الزمالك يطلب فيه بتأجيل مباراته أمام بطل السنغال بسبب ظروفه تأخر وصوله إلى السنغال نتيجة الطيران.

وأعلن الكاف أن سر رفض طلب الزمالك الخاص بتأجيل المباراة بسبب وصوله قبل المباراة بـ 24 ساعة وأكثر وهو الأمر الذى لا يندرج ضمن قوائم الطوارئ الخاصة بالكاف.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت للسنغال أمس بعد رحلة معاناة فى السفر من مطار القاهرة إلى داكار استغرقت قرابة الـ 23 ساعة بسبب عدم قدرة الطائرة الخاصة على عبور الأجواء الموريتانية لعدم حصولها على تصريح، الأمر الذي جعل البعثة تمكث فى الجزائر 6 ساعات حتى تمكنت وزارة الشباب والرياضة والطيران المدنى والخارجية من إنهاء الأزمة.