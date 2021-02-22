النهائي هدفنا الأكبر.. بيراميدز يوجه رسالة قوية للمنافسين في مجموعات الكونفدرالية

علق هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي أوقعت بيراميدز في المجموعة الرابعة التي تضم معه أندية "الرجاء المغربي، ونكانا الزامبي"، والفائز من مباراة نامونجو التنزاني وأول أغسطس الأنجولي.

وقال "سعيد"، إن الهدف الأول لـ بيراميدز في الكونفدرالية تحقق، وهو التأهل لدور المجموعات، أما الهدف الأكبر والأشمل فهو الوصول إلى النهائي، وتكرار إنجاز النسخة الماضية، والتتويج باللقب الغالي والفوز بالكأس.

وشدد على أن التواجد فى دور المجموعات يجب أن تتوقع معه مباريات قوية في ظل وجود أندية كبيرة صاحبة تاريخ في بطولات أفريقيا، وبيراميدز لا ينظر كثيرًا لمستوى المجموعات، لأن كل المجموعات الأربعة صعبة، ولن تكون هناك مباريات سهلة على أي فريق.

وأوضح أن كل اللقاءات تحمل صعوبة وقوة وخاصة المباريات التي تلعب خارج الأرض ستكون مهمة للغاية، ومن الضروري التعامل معها بشكل جيد، واستغلال الخبرات الموجودة بالفريق، موضحا أن المجموعة تحتاج للتركيز والعمل الجيد من أجل تحقيق الهدف الأساسي في البطولة.

وأكد أن المجموعة يمكن وصفها بالمتوازنة وبيراميدز جاهز لأي منافس لأن هدفه واضح وهو المنافسة على اللقب القاري، والفريق البطل لا يهتم إلا بنفسه ويركز ويجتهد من أجل تحقيق البطولة.