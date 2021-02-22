الرياضة

إيهاب جلال يغلق مفاوضات التجديد مع المقاصة ويعلن قائمة مواجهة أشمون بالكأس

0 نشر
0 تبليغ

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أشمون المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد نادي السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو  وطه جمعة وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وخالد أوتشو وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة  ومحمد عادل "أمو" وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف.

 

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أشمون على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

كان إيهاب جلال أغلق ملف التجديد مع مصر للمقاصة خلال الفترة الحالية مؤكدا أنه سيحسم أمر بقائه أو عدمه مع نهاية الموسم الكروى الجاري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيهاب جلال يغلق مفاوضات التجديد مع المقاصة ويعلن قائمة مواجهة أشمون بالكأس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا