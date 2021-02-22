فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يتعافى من فيروس كورونا

تعافى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، من الإصابة بفيروس كورونا .

وأكد برنامج " تشيرنجيتو" الإسباني، أن فلورنتينو بيريز أجرى مسحة PCR اليوم الاثنين وكانت النتيجة سلبية.

وأضاف البرنامج أن بيريز كان قادرًا على التغلب على فيروس كورونا، وتعافى منه تمامًا.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن مطلع شهر فبراير، إصابة فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.