الجهاز الفني لنادي الأهلي يعلن جاهزية مهاجم الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني

شارك مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في المران الرئيسي للفريق بشكل كامل.
وأعلن مهاجم الأهلي جاهزيته بعدما شارك في فقرات المران الجماعي، بالإضافة إلى التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.
وفضل الجهاز الفني عدم مشاركة مروان محسن في تقسيمة الفريق أمس الأحد؛ حتى لا تتجدد إصابته، ويكون جاهزا للمشاركة في مران اليوم بشكل طبيعي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر غد الثلاثاء على ملعب «مكابا» بدار السلام في تنزانيا.
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