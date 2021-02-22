في دوري أبطال إفريقيا: “قمة مغاربية” ورحلات صعبة للأهلي والزمالك والوداد

في الرياضة 22 فبراير,2021

الرباط ـ أ.ف.ب: ستكون القمة المغاربية بين الترجي الرياضي ومضيفه مولودية الجزائر الجزائري في واجهة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، في حين يخوض الأهلي المصري حامل اللقب ووصيفه ومواطنه الزمالك رحلتين صعبتين ضد سيمبا التنزاني وتونجيت السنغالي تواليا.تتجه الأنظار مجدداً نحو المجموعة الرابعة “الحديدية”، إذ يحلّ الترجي، بطل المسابقة اربع مرات آخرها في 2018 و2019، ضيفاً ثقيلاً على مولودية الجزائري على ملعب “5 جويلية”، ساعياً الى تعزيز صدارته بفوز ثان توالياً، فيما يأمل صاحب الأرض ان يتجاوز صعوباته المحلية ويحقق ثلاث نقاط تضعه في صلب المنافسة القارية.وكان فريق “باب سويقة” قد افتتح مبارياته بانتصار صعب جداً على تونجيث السنغالي في ملعبه برادس، كما توج بطلاً للخريف في الدوري التونسي اثر فوزه العريض على شبيبة القيروان 3-صفر.واعترف المدير الفني لبطل تونس معين الشعباني ان فريقه سيكون أمام مواجهة صعبة للغاية ضد فريق صعب المراس على أرضه، وطالب لاعبيه خلال حديث تلفزيوني بالحذر. ويفتقد الشعباني حارسه الدولي معز بن شريفية بسبب إصابته بفيروس كوفيد-19 والمدافع رائد الفادع للإصابة، لكن تشكيلته تضم أربعة لاعبين جزائريين هم المدافعان الياس الشتي وعبد القادر بدران وعبد الرؤوف بن عيث وعبد الرحمن مزيان سيكونون في مواجهة أبناء جلدتهم.كما تضم تشكيلة الترجي كوكبة من اللاعبين المميزين في خط الوسط، بوجود محمد علي بن رمضان والغاني خالد عبد الباسط وأنيس البدري الى جانب الجناح الليبي حمدو الهوني العائد من الإصابة.ويأمل الفريق الجزائري تجاوز صعوبات كثيرة عرفها أخيراً على الصعيدين الإداري والمالي، والتركيز في المسابقة القارية. ولا تعرف تشكيلة المدرب عبد القادر العمراني أي غيابات بعد عودة جميع المصابين.

وفي المجموعة عينها، يخوض الزمالك حامل اللقب خمس مرات رحلة شاقة الى دكار لمواجهة مضيفه تونجيت، وهو يتطلع الى تسجيل أول انتصار في المسابقة بعد تعادله سلباً مع المولودية.حفلت رحلة فريق “القلعة البيضاء” بصعوبات كثيرة قبل وصولها الى السنغال حيث استغرقت نحو 23 ساعة تخللها التوقف مرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر، بسبب عدم وجود تصريح بالطيران عبر الأجواء الموريتانية لتعبر الطائرة في أجواء مالي وصولا الى دكار.كما أدى خطأ إداري الى حرمان المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو من خدمات لاعب الوسط محمد أشرف “روقا” الذي انضم الى الثنائي محمود حمدي “الونش” وحازم إمام الغائبين بسبب الإصابة.ويمتلك باتشيكو مفاتيح لعب عديدة ونجوم بارزين كالحارس محمد أبو جبل والتونسي فرجاني ساسي والجناح المغربي أشرف بن شرقي ومروان حمدي ويوسف إبراهيم “أوباما”.وأكد تونجيت بعد إقصاء الرجاء المغربي من دور الـ32 وإحراج الترجي في الجولة الأولى، أن لديه ما يقدمه في البطولة بقيادة مجموعة من اللاعبين الجيدين على غرار هدافه جبريل سيسيه.

ويحط الأهلي المصري، حامل اللقب وثالث مونديال الأندية، رحاله في العاصمة التنزانية دار السلام لمنازلة مضيفه سيمبا في قمة المجموعة الأولى.ويدرك المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أن اللقاء سيكون صعباً لإرهاق لاعبيه بسبب ضغط المباريات، فضلاً عن صعوبة مواجهة الفريق التنزاني على أرضه وأمام جمهوره، حيث من المتوقع حضور نحو 30 ألف متفرج للمباراة.وكشف مدرب الفريق سامي قمصان ان الأهلي جاهز على نحو تام لخوض اللقاء، وأضاف لموقع النادي الرسمي: “اختلف سيمبا عن المواسم الماضية واصبح مميزا، وحقق فوزا مهما في مباراته الأولى أمام مضيفه فيتا كلوب (1-صفر)”.وتابع “ثمة عوامل أخرى كثيرة يواجهها الأهلي تزيد من صعوبة مواجهة سيمبا، خاصة درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة للغاية”.