الأولمبي يلغي معسكر البحرين ويكتفي بتجمع داخلي من 10 وحتى 25 مارس المقبل

بعد إلغاء المعسكر الخارجي المقرر أن يقام في مملكة البحرين الشقيقة استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية خلال شهر أكتوبر المقبل ودورة ألعاب التضامن الاسلامي في تركيا خلال شهر سبتمبر المقبل ، اكتفى الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة الكرواتي داريو باسيتش بإقامة معسكر داخلي في العاصمة مسقط خلال الفترة من 10 وحتى 25 مارس المقبل ، حيث ارتأى المعنيون بالامر أن المعسكر الخارجي لن يكون بذات الجدوى المنتظرة نظرا للكثير من الأسباب التي خلفتها جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ، وبالتالي فإن التواجد في المعسكر الداخلي باتت إيجابياته أكثر خاصة وأن هذا المعسكر يأتي بعد فترة طويلة من الغياب .

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