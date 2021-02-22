نادي عمان يُتوّج بطلًا لدوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة

مسقط ـ العمانية : تُوّج نادي عُمان بطلًا لدوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة للموسم الرياضي ٢٠٢٠-٢٠٢١ بعد أن حقّق الفوز على نادي السويق بثلاثة أشواط دون مقابل جاءت نتائجها ٢٥ -٢٠ و٢٥-٢٣ و٢٥-١٨ في ختام مباريات الدوري الذي أقيم تحت رعاية الدكتور فريد بن خميس بن سونيا الزدجالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة السلة، وبذلك صعد فريقا نادي عمان والسويق لمصاف أندية دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢م.وفي نهاية المباراة قام راعي الحفل بتسلم الميداليات الذهبية لنادي عُمان والميداليات الفضية لنادي السويق والميداليات البرونزية لنادي صحم الذي فاز قبل المباراة الختامية على نادي صلالة.

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