نادي عمان يواجة مسقط في نهائي درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد اليوم وبرعاية راشد الشامسي

تختتم اليوم ( الثلاثاء ) منافسات مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2021 وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في الساعة السابعة مساء بملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس إدارة الاتحاد وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية والاندية المشاركة في البطولة، حيث سيلتقي في المباراة النهائية ناديا عمان ومسقط تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين السيب واهلي سداب في الساعة الرابعة عصرا .

وتعد مباراة اليوم قمة في الاثارة والندية بين الفريقين نظرا لما يمتلكانه من نجوم المنتخبات الوطنية حيث سيكون اللقاء مسك الختام للبطولة نظرا للمستوى والاداء المشرف الذي يقدمه الفريقان منذ بداية البطولة وحتى الآن ويعد هذا النهائي الأول في الموسم الرياضي الجديد بعدما تم الغاء نهائي البطولة السابقة باتفاق الفرق المتأهلة للمربع الذهبي العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” ويعتبر هذا أول لقاء للفريقين في هذا الموسم نظرا لعدم الالتقاء في منافسات الادوار التمهيدية للبطولة بالاضافة إلى ان منافسات دوري الدرجة الاولى لكرة اليد سوف ينطلق يوم الجمعة القادم بمشاركة 6 أندية .

وقد تأهل ناديا عمان ومسقط للمباراة النهائية بعد تأكيد الفريقين فوزهما في مباراتي الذهاب والاياب بالمربع الذهبي للبطولة حيث تأهل نادي عمان بعد فوزه على نادي السيب في مباراة الإياب بنتيجة 31/17 كما فاز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 34/ 24 كما تأهل نادي مسقط بعد فوزه على نادي أهلي سداب في الإياب بنتيجة 24/ 17، كما فاز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 26/ 21.

وقد عقدت يوم امس لجنة المسابقات باتحاد اليد اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي ناديي عمان ومسقط المتأهلين إلى المباراة النهائية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة النهائية وكذلك بحث الأمور الفنية والتنسيقية والصحية .

مباراة المركز الثالث

ويسبق المباراة النهائية لمسابقة درع الوزارة اقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تجمع بين ناديي السيب واهلي سداب في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث يطمح الفريقان من هذا اللقاء الفوز بالمركز الثالث على اقل تقدير تتويجا للجهود التي بذلوها خلال مشوارهما في البطولة ولاشك بان الفريقين يعرفان بعضهم البعض جيدا نظرا لتقارب المستوى الفني بينهم مع وجود عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية في صفوفهم وهذا الامر سوف يعطي المباراة طابع الحماس والاثارة للظفر بالميدالية البرونزية .

تتويج الفائزين

عقب نهاية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع سيتم تكريم الفريق الحاصل على المركز الثالث مباشرة تطبيقا للاجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من قبل اللجنة العليا ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما سيشهد الحفل الختامي بين شوطي المباراة النهائية تكريم الحكام المنتسبين للاتحاد العماني لكرة اليد والبالغ عددهم 35 حكما تقديرا لجهودهم الكبيرة التي بذلوها في الموسم الماضي في ادارة المسابقات المختلفة وتشجيعهم كذلك على تقديم افضل المستويات والاداء في مسابقات الموسم الرياضي الجديد .

وعقب نهاية المباراة النهائية سيقوم سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بتكريم الفريق الفائز بدرع المسابقة العاشرة مع الميداليات الذهبية وع الجائزة المالية وينال صاحب المركز الثاني الميدالية الفضية وجائزة مالية .

السجل الذهبي

ويتصدر نادي مسقط السجل الذهبي لمسابقة درع الوزارة بعد فوزه باللقب 7 مرات كانت في اعوام 2010/2011 و2011/2012 و2013/2014 و2014/2015 و2015/2016 و2016/2017 و2018/2019 بينما حصل نادي اهلي سداب على اللقب مرة واحدة في موسم 2013/2014 ونادي عمان كذلك حصل على لقب واحد في موسم 2017/2018 .