منتخبنا الكروي الأول يعود للظهور ويدخل معسكرا خارجيا في دبي

يخوض خلاله لقائين وديين أمام الأردن والهند في 20 و 25 مارس بعد غياب طويل عن الظهور ، وبعد فترة انتظار عاشتها الجماهير العمانية والوسط الرياضي بالسلطنة ، ها هو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يعود للحياة الكروية والمعسكرات واللقاءات الدولية الودية التي غابت طويلا عن كتيبة الأحمر العماني الكبير الذي يخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا القادمة في الصين 2023م ، حيث تقرر أن يدخل منتخبنا الوطني الأول معسكرا خارجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي خلال الفترة من 10 وحتى 25 مارس المقبل ، على أن يبدأ التجمع داخليا بمسقط في 8 مارس ، وسيخوض منتخبنا في معسكره الخارجي بإمارة دبي لقائين وديين أمام الاردن والهند في 20 و 25 مارس على التوالي .

الجدير بالذكر ، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تأجيل التصفيات الآسيوية المقررة في شهر مارس المقبل إلى شهر يونيو المقبل ، كما منح الاتحادات الوطنية فرصة من أجل طلب استضافة مباريات مجموعتها بنظام التجمع في الفترة من 31 مايو وحتى 15 يونيو المقبلين إن شاء الله تعالى .

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