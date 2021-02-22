بتكليف سامٍ وزير الإعلام يرعى المباراة النهائية لكأس جلالته للهوكي

مسقط ـ العمانية :بتكليف سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يرعى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان المعظم للهوكي (50) لعام 2020م بحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وذلك مساء الاثنين الموافق الأول من مارس المُقبل.

وأكّد خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بأنّ اللجنة المشرفة على النهائي قطعت شوطًا كبيرًا في التحضير والتجهيز للمباراة النهائية مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تتابع مع المعنيين بالاتحاد العماني للهوكي الجوانب الفنية فيما يتعلق بالأندية المتأهلة للمباراة النهائية وبرنامج حفل الختام والترتيبات المتعلقة بالمباراة النهائية. وأضاف العيسائي بأنَّ اللجنة قامت بزيارة ميدانية لملعب الهوكي بمجمّع السلطان قابوس الرياضي بولاية بوشر بحضور المعنيين بالاتحاد العماني للهوكي والجهات ذات العلاقة وكذلك للوقوف على جهوزية الملعب والتحضيرات القائمة لهذا الحدث الرياضي.

وقد شهدت هذه النسخة مشاركة 14 ناديًا هي: النصر والسلام وصحار والسيب ومسقط وصلالة ومجيس والاتحاد وأهلي سداب وقريات والبشائر ونزوى وبوشر وظفار.

كما عقدت اللجنة المشرفة على المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان المعظم للهوكي يوم أمس الأول اجتماعًا لها لمناقشة التحضيرات المهمة لإقامة المباراة النهائية لكأس جلالته للهوكي.

من جانب آخر تقام اليوم الثلاثاء ثلاث مباريات في الأدوار النهائية لمسابقة الكأس الغالية، حيث يلتقي السيب مع بوشر في الساعة الرابعة والنصف عصرا على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في المجموعة الثانية، كما تشهد المجموعة الاولى اقامة مباراتين يلتقي صحار مع اهلي سداب في الساعة السادسة والنصف مساء تليها المباراة الثالثة بين مجيس ونزوى في الساعة الثامنة والنصف مساء .

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