رسميا.. عودة الجماهير للدوري الإنجليزي مايو المقبل

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، عن عودة الجماهير للمدرجات في مختلف الألعاب البريطانية في البلاد، بدءًا من يوم 17 مايو المقبل.

وأكد جونسون في مؤتمر له منذ قليل، أنه سيتم السماح بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج للأحداث الرياضية في الملاعب الكبيرة، ومتوسط 4 آلاف متفرج في الملاعب الصغيرة.

وتأتي تلك القرارات ضمن خطة الحكومة البريطانية من أجل فك الإغلاق في البلاد، حيث تقرر أيضًا عودة الجماهير للمدرجات بالكامل بدءًا من يوم 21 يونيو دون أي قيود.

وبالتالي، سيتم السماح للجمهور بحضور الجولة الأخيرة فقط لبطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما أنه من المقرر أن يتم ترحيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لبعد 17 مايو، بعد أن كان مقررًا له يوم 15 من الشهر ذاته.