وأكد جونسون في مؤتمر له منذ قليل، أنه سيتم السماح بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج للأحداث الرياضية في الملاعب الكبيرة، ومتوسط 4 آلاف متفرج في الملاعب الصغيرة.
وتأتي تلك القرارات ضمن خطة الحكومة البريطانية من أجل فك الإغلاق في البلاد، حيث تقرر أيضًا عودة الجماهير للمدرجات بالكامل بدءًا من يوم 21 يونيو دون أي قيود.
وبالتالي، سيتم السماح للجمهور بحضور الجولة الأخيرة فقط لبطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما أنه من المقرر أن يتم ترحيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لبعد 17 مايو، بعد أن كان مقررًا له يوم 15 من الشهر ذاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. عودة الجماهير للدوري الإنجليزي مايو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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