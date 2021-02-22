نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

وجه محسن عبدالمسيح، نجم الإسماعيلي السابق، انتقادات إلى النادى الأهلي والزمالك بعد عدم إمداد قلعة الدراويش بلاعبين على سبيل الإعارة؛ من أجل المساهمة فى انتشاله من الكبوة التي يمر بها فى الآونة الأخيرة.

قال محسن عبدالمسيح، فى حواره لـ"دوت الخليج"، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، استقبل على أبوجريشة، ووفد الدراويش، واستمرت الجلسة قرابة الـ 4 ساعات، ولم تسفر عن أى نتائج، وكنت أتمنى فى نهاية الجلسة أن يفرض بيبو على اللاعبين الذين لا يحتاج إليهم المارد الأحمر، وذلك بعد الرجوع إلى المدير الفني بيتسو موسيماني، الانضمام إلى الإسماعيلي فى ظل ضيق الوقت قبل إغلاق باب القيد الشتوى.

وأضاف "محمود الخطيب ترك الأمر إلى اللاعبين فى الرفض أو الموافقة للانضمام إلى قلعة الدراويش، وكنت أرغب فى توضيح رئيس الأهلي مدى علاقة القلعة الحمراء بقلعة الدراويش الجيدة من أجل المساهمة فى إنقاذ الإسماعيلي من محنته مؤخرا".

وشدد على أنه تم تحديد كافة الاحتياجات فى المراكز التى يرغب الجهاز الفنى فى تدعيمها لكن ضيق الوقت ساهم فى تضييق الخناق على قلعة الدراويش إلى جانب الأزمة المالية فى عدم التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

ولفت إلى أنه لا ينسى موقفا للنادى الأهلي فى يوم تأبين الراحل محمد حازم قائد الدراويش فى ظل عدم قدرة لاعبي الإسماعيلي على النزول إلى أرضية الملعب بدون القائد الذى رحل فى حادث سيارة عام 1986، لافتا إلى أن النادى الأهلي حضر إلى الإسماعيلية وتحمل كافة التكاليف وقام لاعبوه بمساعدة نظرائهم فى الإسماعيلي على النزول إلى أرض الملعب وخوض لقاء ودي.

واستطرد "بالنسبة للزمالك مكانش العشم فى لجنة القلعة البيضاء بعدما رفض الثلاثى أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم على التخلى عن 4 لاعبين على سبيل الإعارة من بينهم أحمد عيد وعمر السعيد والمغربي حميد أحداد، ولا أتصور أن يأتي اليوم الذى يقول مسئولو الفارس الأبيض للدراويش "لا"؛ فى ظل العلاقات القوية على مدار التاريخ بين مسئولى الناديين".