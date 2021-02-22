بدء اختبارات جمباز الأهلي فرق 7 سنوات «بنين» و6 سنوات «بنات» 24 فبراير

أعلن الجهاز الفني للجمباز بالنادي الأهلي، برئاسة محمد فؤاد حبيب، مواعيد إجراء الاختبارات لاختيار فرق الجمباز تحت 7 سنوات للبنين وتحت 6 سنوات للبنات.

وحدد الجهاز يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري موعدًا لمواليد 2015 «بنين» لاختيار فريق تحت 7 سنوات.



كما تقرر إجراء اختبارات مواليد 2016 «بنات»، لاختيار فريق تحت 6 سنوات، وذلك يوم الأحد الموافق 28 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساءً.



ويحق للاعبين واللاعبات المسددين اشتراكات الأكاديمية عن شهر فبراير 2021 دخول الاختبار، علمًا بأن آخر ميعاد لتسديد رسوم اشتراك الأكاديمية كان يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021.



ويشترط لدخول الاختبارات تقديم نسخة من إيصال تسديد الاشتراك للإداري حتى يتسنى حصر أعداد المتقدمين للاختبارات وإعداد الكشوفات.



واشترط جهاز الجمباز على المتقدمين للاختبارات ضرورة الحضور بالزي الرياضي قبل الموعد المقرر للاختبار بنصف الساعة لتسجيل الأسماء.



وأكد الجهاز الفني للجمباز أن الاختبار نهائي ولن يتم إعادته مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف.



ويضم جهاز الجمباز بالنادي الأهلي محمد فؤاد حبيب رئيسًا، ومها محمد نجيب مدربًا عامًّا، والمدربين أحمد زكريا، وأحمد محمد ياسر وربا أيمن محمود ويارا ياسر عبد العال ويسرا درويش وأحمد الصاوي، فيما يضم الجهاز الإداري طارق حلمي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعبد الله نبيل، إداريين، ويضم الجهاز الطبي، الدكتور أحمد مسعد (طبيب الجهاز)، ورانيا العبد إخصائية العلاج الطبيعي.‎