طنطاوي وحسني يوقعان بروتوكول استضافة كأس العالم للرماية

وقع محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، واللواء حازم حسني رئيس مجلس إدارة الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، بروتوكول استضافة بطولة كأس العالم للرماية بمشاركة ٣٢ دولة.

شهد توقيع البرتوكول كلا من محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد، وحازم حسني رئيس اتحاد الرماية، والمهندس محمد همام نائب رئيس النادي، ومحمد شرف وأحمد مجيب وأحمد الشاذلي وحسين أبو السعود أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد، والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي لنادي الصيد.



وتنطلق بطولة كأس العالم للرماية يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يوم 5 مارس المقبل على ميادين نادى الصيد التي تستضيفها مصر وفقا لإجراءات إحترازية مشددة .



ورحب محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد، باستضافة البطولة بمشاركة ٣٢ دولة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دوره الهام في دعم استضافة مصر للبطولات الدولية والقارية.



وأكد طنطاوي أن ميادين الرماية بنادي الصيد في ٦ أكتوبر جاهزة تماما وعلى أعلى مستوى لإنجاح البطولة والظهور بشكل مشرف، موجها الشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية.



وأبدى طنطاوي ثقته الكبيرة في نجاح بطولة كأس العالم للرماية والظهور بشكل مبهر على غرار بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر مؤخرا.



فيما وجه اللواء حازم حسني الشكر لمجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي على التعاون الوثيق لاستضافة بطولة كأس العالم للرماية، مؤكدا أن نادي الصيد جزء وثيق من نجاح رياضة الرماية.



وأشاد حسني بمنشآت نادي الصيد مؤكدا أنها مدينة رياضية على أعلى مستوى لكافة اللعبات.



ووجه رئيس اتحاد الرماية الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه اللا محدود لرياضة الرماية ودعم كل الاتحادات لاستضافة البطولات القارية والدولية بنجاح بعد نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى استضافتها مصر يناير الماضي، ونالت إشادات وأبهرت دول العالم وجميع الوفود التى شاركت فى المنافسات.



وأنهت اللجنة المنظمة لكأس العالم للرماية كافة الاستعدادات اللوجستية والإدارية المتعلقة بالبطولة.



ويشارك في البطولة لاعبو دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا،

لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة.