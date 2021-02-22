الرياضة

تأمين خاص لبعثة الزمالك في السنغال قبل مواجهة تونجيث

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شهدت بعثة نادي الزمالك المسافرة إلى السنغال تأمينا خاصا من قوات الأمن السنغالية خلال تحرك حافلة الفريق إلى ملعب استاد لاديور لخوض المران الرئيسي لمواجهة تونجيت السنغالي غدا.

ومن المقرر ان يتواجد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مران الفريق المقررة إقامته في تمام الساعة السادسة مساء.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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