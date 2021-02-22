تأمين خاص لبعثة الزمالك في السنغال قبل مواجهة تونجيث

شهدت بعثة نادي الزمالك المسافرة إلى السنغال تأمينا خاصا من قوات الأمن السنغالية خلال تحرك حافلة الفريق إلى ملعب استاد لاديور لخوض المران الرئيسي لمواجهة تونجيت السنغالي غدا.

ومن المقرر ان يتواجد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مران الفريق المقررة إقامته في تمام الساعة السادسة مساء.



ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.