وليد صلاح الدين يوجه نصيحة لإدارة سيراميكا كليوباترا بشأن هيثم شعبان

وقال وليد صلاح الدين خلال الاستوديو التحليلي لمباراة سيراميكا وغزل المحلة في كأس مصر: "علمت أن إدارة نادي سيراميكا تفكر في تغيير هيثم شعبان والتعاقد مع مدرب آخر".
وتابع: "أنصح إدارة سيراميكا التمسك بهيثم شعبان وعدم رفع سقف الطموحات بمراحل كبيرة".
وأضاف: "هدف الفريق هذا الموسم البقاء في الدوري".
وأشاد وليد صلاح الدين بالمستوى الفني الرائع الذي ظهر به فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة هيثم شعبان منذ تواجده في الممتاز ب وحتى صعوده للدوري الممتاز هذا الموسم.
وحصد سيراميكا كليوباترا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر، بفوزه على غزل المحلة بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية بدور الـ32.
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