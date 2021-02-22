المدير الفني: بداية مبشرة لمنتخب الشباب.. وإعطاء فرصة للاعبي دوري المناطق

وأضاف، أنه يتمنى أن يظهر اللاعبين الذي سيشاركون في المرحلة الثانية التي ستنطلق غدا الثلاثاء وحتى يوم الخميس، بشكل جيد، وكذلك الحال بالنسبة لمن سيشاركون في المرحلة الثالثة التي ستقام الأسبوع المقبل، لأن ذلك سيصب في صالح المنتخب.
وأشار المدير الفني لمنتخب الشباب، إلى أن الأسبوع المقبل سيتم منح الفرصة للاعبي دوري المناطق، بالاضافة لبعض اللاعبين من دوري الجمهورية الذين لم يتم تجربتهم في المرحلتين الأولى والثانية.
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