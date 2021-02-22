الرياضة

الزمالك بالزي الأسود أمام تونجيث في دوري أبطال أفريقيا

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أسفر الاجتماع الفني لمباراة تونجيت السنغالي وفريق الكرة الأول بنادي الزمالك المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن ارتداء الزمالك لزيه البديل باللون الأسود وسيرتدي الفريق القميص والشورت الأسود والجوارب السوداء.. في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

بينما يرتدي الفريق السنغالي القميص الأبيض والشورت الأزرق، والجوارب البيضاء، في حين يرتدي حارس مرمى تونجيت اللون الأصفر والجوارب الزرقاء.

وشهد الاجتماع حضور د. منتصر الرملاوي إداري الفريق و د. محمد الششتاوي عضو الجهاز الطبي ومصطفي حسين ميلا مسئول المهمات من نادي الزمالك وممثلين للنادي السنغالي ومسئولي الكاف بقيادة الغاني الكسندر اسانتي المنسق العام للمواجهة.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادا للقاء المرتقب أمام بطل السنغال غدا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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