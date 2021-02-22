الزمالك بالزي الأسود أمام تونجيث في دوري أبطال أفريقيا

بينما يرتدي الفريق السنغالي القميص الأبيض والشورت الأزرق، والجوارب البيضاء، في حين يرتدي حارس مرمى تونجيت اللون الأصفر والجوارب الزرقاء.
وشهد الاجتماع حضور د. منتصر الرملاوي إداري الفريق و د. محمد الششتاوي عضو الجهاز الطبي ومصطفي حسين ميلا مسئول المهمات من نادي الزمالك وممثلين للنادي السنغالي ومسئولي الكاف بقيادة الغاني الكسندر اسانتي المنسق العام للمواجهة.
ويختتم الفريق تدريباته اليوم على ملعب المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادا للقاء المرتقب أمام بطل السنغال غدا.
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