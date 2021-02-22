إيقاف هشام نصر رئيس اتحاد اليد لمدة عام

أصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قرارا بايقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.

وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال بطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.



وكان "نصر" قد دخل الفقاعة المغلقة مع منتخب مصر أثناء بطولة العالم الأخيرة بمصر ثم خرج منها ودخلها مرة أخرى، وتكرر الموقف مرتين؛ مما أصاب المسئولين عن المسابقات بالاتحاد الدولي بالاستياء من موقف رئيس الاتحاد المصري.



وطلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي قد أوصت بتوقيع عقوبة قاسية عليه باعتباره مسئولا عن نجاح البطولة ويعمل عكس مسئولياته، الأمر الذي قابله الدكتور حسن مصطفى بالرفض القاطع أثناء البطولة حتى لا يؤثر القرار على معنويات المنتخب المصري أثناء المنافسة.

وصعدت لجنة المسابقات قرارها إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي في اجتماعة الأخير واتخذ القرار بالإجماع، عدا الدكتور حسن مصطفى، الذي يحرص على عدم التصويت على أي قرار منذ توليه المسئولية.