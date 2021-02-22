شباب الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس رئيس الإمارات بالفوز على بني ياس

وسجل إيجور خيسوس هدف المباراة الوحيد لشباب الأهلي في الدقيقة 73.
وشهدت المباراة تعرض كل من جواو فيكتور وخميس الحمادي من بني ياس للطرد، بسبب تدخلاتهما القوية مع لاعبي شباب الأهلي.
وسيواجه شباب الأهلي في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الشارقة والنصر والتي ستقام في وقت لاحق اليوم الاثنين.
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