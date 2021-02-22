خاص.. كواليس إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لليد

كشفت مصادر خاصة لموقع صدي البلد عن قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد في اجتماعه الأخير إيقاف المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لمدة سنة بناءً على قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن قرار الإيقاف يأتي بسبب استياء الاتحاد الدولي من موقف هشام نصر بعدما دخل الفقاعة المغلقة مع منتخب مصر أثناء بطولة العالم الأخيرة بمصر ثم خرج منها ودخلها مرة أخرى، وتكرر الموقف مرتين؛ مما أصاب المسئولين عن المسابقات بالاتحاد الدولي بالاستياء من موقف رئيس الاتحاد المصري.

وتابع المصدر أن المهندس هشام نصر دخل في مناقشة حادة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد بسبب تقديمه اعتراضا رسميا على حكام مباراة مصر والسويد، ليغادر نصر الفقاعة على إثر هذا النقاش ليزيد الموضوع حدة خلال مباريات كأس العالم التي استضافتها مصر.

وطلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي توقيع عقوبة قاسية عليه باعتباره مسئولا عن نجاح البطولة ويعمل عكس مسئولياته، الأمر الذي قابله الدكتور حسن مصطفى بالرفض القاطع أثناء البطولة حتى لا يؤثر القرار على معنويات المنتخب المصري أثناء المنافسة.

وصعدت لجنة المسابقات قرارها إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي في اجتماعة الأخير واتخذ القرار بالإجماع، عدا د. حسن مصطفى، الذي يحرص على عدم التصويت على أي قرار منذ توليه المسئولية.