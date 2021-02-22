أول تعليق من المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا عقب التأهل لـ دور الـ 16 من كأس مصر

أعرب هيثم شعبان المدير الفني لـ فريق سيراميكا كليوباترا عن سعادته البالغة بتأهل الفريق لـ دور الـ 16 من بطولة كأس مصر مشددا أن الفريق يعاني من غيابات عديدة ولكن الأداء مازال بنفس القوة والثبات.

وأضاف هيثم شعبان في تصريحات عبر أثير " الشباب و الرياضة " أن الفريق قدم أداءا جيدا وأثبت اللاعبون أنهم على قدر من المسؤولية مشددا أن بطولة الدوري المصري مازالت طويلة ويجب الحفاظ على الأداء بهذا الشكل للوصول لمركز متقدم.

وتابع أن مباراة المصري المقبلة ستكون صعبة في ظل غياب مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق وضغط المباريات مشددا أن المصري حالته أفضل حيث انه يخوض المباراة بأريحية.

وأكمل أن صالح جمعة أثبت أنه لاعب مميز للغاية وقدم أداء رائعا على الرغم من عدم خوضه لفترة إعداد وعدم جاهزيته بدنيا مشددا أن صالح جمعة إضافة كبيرة للفريق.

وتابع أن محمد ابراهيم نجم الفريق لاعب رائع أيضا ويضيف الكثير للفريق خلال المباريات مشددا أنه تمكن من استيعاب الفكر التكتيكي للفريق بسرعه شديدة.