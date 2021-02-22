وأضاف هيثم شعبان في تصريحات عبر أثير " الشباب و الرياضة " أن الفريق قدم أداءا جيدا وأثبت اللاعبون أنهم على قدر من المسؤولية مشددا أن بطولة الدوري المصري مازالت طويلة ويجب الحفاظ على الأداء بهذا الشكل للوصول لمركز متقدم.
وتابع أن مباراة المصري المقبلة ستكون صعبة في ظل غياب مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق وضغط المباريات مشددا أن المصري حالته أفضل حيث انه يخوض المباراة بأريحية.
وأكمل أن صالح جمعة أثبت أنه لاعب مميز للغاية وقدم أداء رائعا على الرغم من عدم خوضه لفترة إعداد وعدم جاهزيته بدنيا مشددا أن صالح جمعة إضافة كبيرة للفريق.
وتابع أن محمد ابراهيم نجم الفريق لاعب رائع أيضا ويضيف الكثير للفريق خلال المباريات مشددا أنه تمكن من استيعاب الفكر التكتيكي للفريق بسرعه شديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا عقب التأهل لـ دور الـ 16 من كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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