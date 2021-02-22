نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي والقنوات الناقلة مجانا نايل سات وترتيب المجموعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخيرا تأكد إقامة ماتش الزمالك أمام تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تشهد مباراة أخرى يلتقي فيها فريق الترجي التونسي متصدر جدول الترتيب خارج ملعبه مع فريق مولودية الجزائر الجزائري، وكانت مباراة الزمالك محل شك من لعبها بعد أن تأخر وصول الفريق الأبيض إلى السنغال بسبب عدم امتلاكه تصريح مرور من موريتانيا إلى السنغال لتعود بعثة الفريق من جديد إلى الجزائر، قبل أن يتم حل الأزمة من قبل وزير الشباب والرياضة المصري الذي تمكن من الحصول على تصريح مرور للفريق من دولة مالي إلى النسغال لخوض المباراة، وسينطلق موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي الثلاثاء 23 فبراير 2021 في السادسة مساءا بتوقيت مصر.

الزمالك في مهمة صعبة أمام تونغيث السنغالي في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات ساعيا للتغلب على كافة العوامل الصعبة التي صاحبته قبل المباراة، والإجهاد المؤكد الذي صاحب لاعبيه من طول الرحلة وفترات التوقف، ويأمل الفارس الأبيض في التغلب على كافة تلك الظروف وتحقيق الفوز الأول في دور المجموعات بعد أن فشل في ذلك في الجولة الأولى التي استضاف فيها فريق مولودية الجزائر على ستاد القاهرة الدولي، واكتفى بالتعادل السلبي في المباراة ليفقد نقطتين هامتين في بداية المشوار متواجدا في المركز الثاني في جدول الترتيب بنفس رصيد نقاط وفارق أهداف المولودية، وبفارق نقطتين عن فريق الترجي متصدر الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى أمام تونغيت السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة أقيمت في تونس.

الزمالك يدخل مباراته أمام تونغيت بمعنويات مرتفعة بعد أن تمكن من العودة للانتصارات من جديد وحقق فوز ثمين في آخر مبارياته التي استضاف فيها فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري المصري، حيث تمكن رفاق شيكابالا من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها هدفي الزمالك كلا من يوسف أوباما، وفرجاني ساسي.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي

6:00 توقيت مصر، والسودان.

5:00 توقيت الجزائر، وتونس.

7:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لماتش الزمالك وتونغيت مجانا

القنوات المشفرة: بي أن سبورت HD7 تعليق: علي محمد علي.

القنوات المفتوحة: قناة مكسبي تردد 11411، أفقي، 27500، نايل سات.