غنيمة الشكيلية تتوج ببطولة الفتيات المحلية للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم ببركاء

تصوير / راشد الطوقي :

اختتمت مسابقة الفتيات المحلية للقدرة والتحمل لهذا الموسم 2020/2021م والتي نظمها الاتحاد العماني للفروسية في قرية المحامد للقدرة والتحمل بولاية بركاء ، لمسافة 100كم بمشاركة 25 خيلا ، وكذلك مسابقة تأهيلية لمسافة 40كم بمشاركة 14 خيلا، حيث انتزعت المركز الاول الفارسة غنيمة بنت عبدالله الشكيلية على هبوب مسقط ومدربه سعيد بن خميس الهنائي لمالكته هلا محمد التركي، وقد رعى حفل التتويج محمد بن سعود البلوشي عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية وقد شهدت المسابقة اثارة ومتعة ساهمت في تعزيز حماس المشاركات ومواصلتهن لاكمال السباق.

منافسة قوية

شهدت المسابقة منافسة قوية كونها المسابقة الاولى لهذا الموسم والتي خصصت للفتيات ، حيث كانت مستويات المشاركات متقاربة مما عزز من قوة المنافسة حتى اخر لحظات المسابقة وعلى الرغم من حرارة الاجواء – بعض الشيء – الا ان اللجنة راعت العديد من الامور التي تخدم مصلحة الفارسات والجواد على حد سواء ، كما خصصت اللجنة المنظمة رئيسة من الطاقم النسائي لطاقم الحكام وقد ساهمت ادارة السباق الجيدة في نجاحه.

سباق 100 كم محلي للفتيات

في هذا السباق ، توجت بالمركز الاول الفارسة غنيمة بنت عبدالله الشكيلية على هبوب مسقط ومدربه سعيد بن خميس الهنائي لمالكته هلا محمد التركي وحققت المركز الثاني الفارسة سلسبيل بن محمد المظفر على خصب ومدربه سعيد بن أحمد الهاشمي من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارسة زمزم بنت حمد الحسنية على ماك رويدور ومدربه احمد بن سالم الكلباني ومالكته زمزم بنت حمد الحسنية والمركز الرابع الفارسة عنود بنت ابراهيم البلوشية على صميم ومدربه سعيد بن أحمد الهاشمي من الخيالة السلطانية والمركز الخامس الفارسة مزيونة بنت علي الغابشية على أنيسة ومدربها سعيد بن مطر السعيدي من مربط مسقط والمركز السادس الفارسة زينب بنت علي العويسية على ميزار ومدربه سعيد بن أحمد الهاشمي من الخيالة السلطانية والمركز السابع الفارسة شمس بنت محمد المظفر على دجوس ديل لا ومدربه ومالكه سعود بن عبدالله الانصاري والمركز الثامن الفارسة ثراء بنت محمد الزدجالية على استاليا ومدربها أحمد بن سبيل البلوشي ومالكها كهلان بن محمد البلوشي والمركز التاسع الفارسة ميعاد بنت حاجي البلوشية على لورمار كوبينهاجن ومدربه سعيد بن سالم البلوشي لمالكه حمد بن عبدالرحيم البلوشي والمركز العاشر الفارسة مزنة بنت خلفان الحسنية على وجود ومدربها سعيد بن أحمد الهاشمي من الخيالة السلطانية، حيث تمكنت من اكمال السباق بنجاح عدد 13 خيلا، حيث اشتملت المسابقة على ثلاث مراحل وقد اعطيت المرحلة الاولى اللون الاحمر لمسافة 40 كم والمرحلة الثانية اللون الازرق لمسافة 35 كم والمرحلة الثالثة اللون الاخضر لمسافة 25 كم، الحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 64 نبضة في الدقيقة والسرعة الادنى 14 كم/الساعة والحد الادنى لعمر الجواد 6 سنوات.

مسابقة تأهيلية

كما شارك في المسابقة التأهيلية لمسافة 40 كم عدد 14 خيلا وتمكنت من اجتياز السباق 13 خيلا ، الانطلاقة جاءت بعد الفحص البيطري للخيول المشاركة ، حيث اشتملت المسابقة التأهيلية على مرحلة واحدة واعطيت اللون الاحمر لمسافة 40 كم ، الحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56 نبضة في الدقيقة والسرعة الادنى 14 كم/الساعة والسرعة الاعلى 16 كم/الساعة والحد الادنى لعمر الجواد 5 سنوات، كما أن الاتحاد التزم بتطبيق الاجراءات الوقائية حسب توجيهات اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع انتشار كوفيد 19.

الجوائز

تم تخصيص جوائز قيمة لسباق الفتيات لمسافة 100كم حيث ستحصل صاحبة المركز الاول على 3500 ريال عماني والمركز الثاني 2500 ريال عماني والمركز الثالث 1500ريال عماني والمركز الرابع 1000 ريال عماني والمركز الخامس 800 ريال عماني والمركز السادس 700 ريال عماني والمركز السابع 600 ريال عماني والمركز من الثامن وحتى العاشر مبلغ 500 ريال عماني لكل مركز.