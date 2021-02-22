رئيس الزمالك يؤازر الفريق في التدريب

تونجيت السنغالي المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك على حضور تدريب الفريق المقام حاليا باستاد لاديور بالسنغال لمؤازرة الفريق قبل مباراة كما يتواجد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في التدريب لمساندة اللاعبين قبل المباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وتونجيت في ملعب لاديور في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.

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