وأوضح، أن الأمور تسير بشكل جيد خلال الأيام الثلاثة الأولى للمرحلة الأولى للمعسكر التي تنتهي يوم الخميس المقبل، ويشارك فيها 70 لاعبا، وهناك عدد كبير من اللاعبين الذين تركوا انطباعا جيدا لدى الجهاز الفني.
وأشار المدير الفني لمنتخب الناشئين إلى أن القوام المبدئي للمنتخب سيتكون من 100 لاعب، سيتم متابعتهم مع ترك الباب مفتوحا أمام جميع اللاعبين الآخريين لضمهم للمنتخب، مع مراعاة التطور والتغير الذي يحدث في مستويات اللاعبين نظرا لطبيعة المرحلة السنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤمن سليمان: المرحلة الثانية من معسكر منتخب الناشئين تنطلق 3 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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