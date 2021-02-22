مؤمن سليمان: المرحلة الثانية من معسكر منتخب الناشئين تنطلق 3 مارس

أكد سليمان المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، أن المرحلة الثانية من المعسكر المفتوح للمنتخب، ستنطلق الأربعاء بعد القادم الثالث من مارس، بمشاركة 30 لاعبا.

وأوضح، أن الأمور تسير بشكل جيد خلال الأيام الثلاثة الأولى للمرحلة الأولى للمعسكر التي تنتهي يوم الخميس المقبل، ويشارك فيها 70 لاعبا، وهناك عدد كبير من اللاعبين الذين تركوا انطباعا جيدا لدى الجهاز الفني.



وأشار المدير الفني لمنتخب الناشئين إلى أن القوام المبدئي للمنتخب سيتكون من 100 لاعب، سيتم متابعتهم مع ترك الباب مفتوحا أمام جميع اللاعبين الآخريين لضمهم للمنتخب، مع مراعاة التطور والتغير الذي يحدث في مستويات اللاعبين نظرا لطبيعة المرحلة السنية.