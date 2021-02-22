بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل





وتحدث طارق سليمان خلال لقائه بفضائية أون تايم سبورتس مساء أمس الأحد، أن النادي الأهلي لم يعط نجله فرصة حقيقية من أجل الظهور أمام الجميع مشيرا إلى اهتمام مسئولي المارد الأحمر بمصطفي شوبير والحرص على تواجده برفقة الفريق الأول في كافة اللقاءات.

وفضل طارق سليمان خروج نجله من النادي الأهلي على سبيل الإعارة في الوقت الحالي، بسبب تعرضه لظلم كبير داخل المارد الأحمر من أجل التمكن من العودة مجددا بعد اجتذاب الجميع إليه عقب خوض المباراة بصفة رسمية حال خروجه على سبيل الإعارة.

وتابع طارق سليمان: "أطالب مساواة نجلي مع مصطفي شوبير حارس الفريق وإتاحة الفرصة للجميع من أجل الظهور".

وواصل: "نجلي أحمد سيكون الحارس الأول في الأهلي ومنتخب مصر مستقبلا ويجب إتاحة الفرصة له".

وسادت حالة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي بسبب تصريحات طارق سليمان مؤخرا عن مسئولي النادي وتعرض نجله للظلم خصوصا عقب عودة الفريق الأول من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وخوض بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وتوافر الاستقرار داخل الفريق.