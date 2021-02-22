الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا يتصدر تويتر.. ومغردون: العاشرة يا أهلي

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة عصرا على ملعب مكابا بدار السلام في تنزانيا. دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الاهلي_قد_التحدي_ياسيمبا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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