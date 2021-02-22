مباراة الزمالك وتونجيث بدون جمهور

أعلن الغاني الكسندر اسانتي المنسق العام، عن إقامة لقاء تونجيت السنغالي والزمالك بدون حضور جماهيري، والمقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك استنادا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والتي تشترط ضرورة حصول أي ناد يرغب في حضور جماهير على موافقة حكومية مكتوبة بالسماح بحضور الجمهور بنصف سعة ملعب المباراة بحد أقصى، وهو ما لا يتوافر مع النادي السنغالي.



وتقام المباراة في ملعب لاديور في تمام السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.