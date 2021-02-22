وجاء ذلك استنادا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والتي تشترط ضرورة حصول أي ناد يرغب في حضور جماهير على موافقة حكومية مكتوبة بالسماح بحضور الجمهور بنصف سعة ملعب المباراة بحد أقصى، وهو ما لا يتوافر مع النادي السنغالي.
وتقام المباراة في ملعب لاديور في تمام السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباراة الزمالك وتونجيث بدون جمهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.