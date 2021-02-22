عبد الكبير الوادي يحرز هدف التعادل لسموحة في شباك المصري

أحرز عبد الكبير الوادي هدف تعادل نادي سموحة في شباك المصري البورسعيدي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز لتصبح نتيجة المباراة "1-1"

وتمكن عبد الكبير الوادي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 37"، من خلال ـ كرة عرضية من محمد الترهوني من جهة اليسار قابلها عبد الكبير الوادي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.