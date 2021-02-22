لعنة الإصابات تضرب المقاولون العرب عقب الفوز على الجونة بالدوري

تعرض بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى الإصابة عقب المجهود البدي القوي الذي بذله الفريق أمام منافسه الجونة قى المباراة التى انتهت لصالح الذئاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة الجولة 13 من مباريات الدوري الممتاز.

وخرج خالد الحسيني مدافع المقاولون بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه مع الجونة فى الدوري ، كما أثبتت الأشعة التى خضع لها الحسيني إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية لينضم إلى قائمة الإصابات فى خط دفاع الفريق.

وكان فادي نجاح تعرض للإصابة فى العضلة الضامة، كما هناك إصابة لفاروقا نور الدين بشد فى العضلة الخلفية.

ويبذل الجهاز الطبي بالمقاولون أقصى طاقته لاستغلال فترة التوقف الدولي في تجهيز وتأهيل فاروقا باعتباره أقل الإصابات بين زملائه للانتظام مع الفريق خلال فترة قصيرة قبل عودة المباريات.

ويحتل المقاولون المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام، بعد الوصول إلى النقطة 14، وخاض ذئاب الجبل 14 مباراة بالدوري حتى الآن، فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في مباراتين وتلقوا الهزيمة في 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 20 هدفًا أخر.