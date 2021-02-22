عماد النحاس: الفوز على الجونة جاء فى توقيت مهم.. وكورونا أثرت على أداء اللاعبين

أبدى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الثمين الذى حققه فريقه على منافسه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة أمس الأحد فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري العام.

وقال النحاس في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "مكسب مهم في توقيت صعب بالنسبة لنا، كررنا نفس الأخطاء الدفاعية، لكن الضغط الذي يعاني منه الفريق هو سبب تلك الأخطاء، اللاعبون مستعجلون المكسب، لم نستفد من الشوط الأول والهواء معنا، لكن سجلنا 3 أهداف في الشوط الثاني.

أضاف النحاس: كان حرام أن نتعادل أو نخسر بعد تلك المباراة، وأعلم أن الضغط الذى نعاني منه هو سبب الأخطاء والمركز الحالي لا يليق بمستوى المقاولون، وأتمنى أن المكسب يجيب مكسب.

وأردف أن فريقه يعاني من الغيابات ونقص الصفوف، خاصة مع التأثر بالإصابات بفيروس كورونا، وابتعاد 14 لاعبا عن الفريق على فترات مختلفة.