الترجي: مولودية الجزائر قدم أداء جيدا أمام الزمالك.. ومواجهته لها طعم خاص

شدد عثمان النجار، مساعد مدرب الترجي التونسي، على أهمية مباراة فريقه أمام مضيفه مولودية الجزائر، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الترجي ضيفا على مولودية الجزائر غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا الزمالك المصري وتونجيت السنغالي.

وقال النجار في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين: "سيكون للمباراة طعم خاص باعتبارها مواجهة قمة بين ناديين مغاربيين، لكننا سنسعى لحصد النقاط الثلاث، وتأكيد انتصارنا في الجولة الأولى".

وأضاف النجار: "قدم مولودية الجزائر أداء جيدا أمام الزمالك، وأظهر صلابة دفاعية وعزيمة قوية لينتزع تعادلا رفع روحه المعنوية، لكننا نطمح لحصد العلامة كاملة ودعم آمالنا في التأهل للدور المقبل".

وكان الترجي قد حقق الفوز على تونجيت، بينما تعادل مولودية الجزائر بدون أهداف أمام مضيفه الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى.