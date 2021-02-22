طائرة الاتحاد تهزم الداخلية في الدوري الممتاز

استطاع اليوم الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري من الفوز علي فريق الداخلية بثلاثة أشواط مقابل شوط في اللقاء الذي اقيم علي صالة المركز الاوليمبي بالمعادي في اطار مباريات الدوري الممتاز للكرة الطائرة . وجاءت نتائج الاشواط علي النحو التالي :- الشوط الاول : 25 - 23 الاتحاد الشوط الثاني : 25 - 13 الاتحاد الشوط الثالث : 26 - 24 الداخلية الشوط الرابع : 25 - 18 الاتحاد ويواجه الفريق في المباراة القادمة فريق الطيران يوم الجمعة القادم علي صالة الدكتور كمال شلبي بالشاطبي .

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