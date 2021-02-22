باتشيكو يفرض السرية على تشكيل الزمالك أمام تونجيث.. ويحفز اللاعبين قبل اللقاء

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل اللقاء ومطالبتهم بالتركيز في المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
كما حرص أشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في اللقاءوركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على بعض الجوانب الفنية والخططية في تدريب الفريق اليوم استعدادا لخوض مباراة تونجيت السنغالي المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب لاديور في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.
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