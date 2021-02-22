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باتشيكو يفرض السرية على تشكيل الزمالك أمام تونجيث.. ويحفز اللاعبين قبل اللقاء

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عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق اليوم على هامش التدريب المقام حاليا باستاد لاديور بالسنغال استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل اللقاء ومطالبتهم بالتركيز في المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

كما حرص أشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في اللقاء

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على بعض الجوانب الفنية والخططية في تدريب الفريق اليوم استعدادا لخوض مباراة تونجيت السنغالي المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وحرص المدير الفني للزمالك على عدم الكشف عن أوراقه أو التشكيل المنتظر أن يخوض به الفريق لقاء الغد في ظل حضور وسائل إعلام من السنغال لمتابعة التدريب. 

ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب لاديور في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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