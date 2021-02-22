التعاون يفوز على الوحدة بثنائية نظيفة في الدوري السعودي

فاز فريق التعاون على نظيره الوحدة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي.

وافتتح كاكو التسجيل لـ التعاون في الدقيقة 24، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله تاوامبا.

وفي الدقيقة 89، أكد تاوامبا انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني من ضربة جزاء، ليفوز الفريق الذي يدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بنقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد التعاون للنقطة 28 في المركز الخامس، وتوقف رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الثامن.