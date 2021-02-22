أستون فيلا يمنع لاعبيه من ممارسة لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي أستون فيلا قام بمنع لاعبيه من لعب لعبة " فانتازي الدوري الإنجليزي".

وبحسب صحيفة " تايمز" فأن تلك الخطوة تأتي بعد تسبب اللعبة في اكتشاف إصابة قائد الفريق جاك جيراليش، وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيام عدد من لاعبي الفريق بإخراج جيراليش من تشكيلاتهم قبل انطلاق الجولة، قام بتداوله خبراء اللعبة التي يمارسها أكثر من 8 مليون شخص حول العالم، ومن ثم تم تداول خبر إصابة جيراليش.

جدير بالذكر أن جاك جيراليش تغيب عن الفريق أمام ليستر سيتي أمس الأحد، وهي المباراة الأولى التي يتغيب عنها هذا الموسم.