مران خفيف للزمالك في السنغال

فضل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي "جايمي باتشيكو"، أن يكون المران الذي يخوضه الفريق اليوم بالسنغال خفيفا، وأن يتم إنهاؤه مبكرا حرصا على اللاعبين من الإرهاق في ظل ارتفاع حرارة الجو هناك؛ استعدادًا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا غدًا، الثلاثاء.
واستغرق المران الذي خاضه الفريق حوالي ٤٥ دقيقة للتعود على أرضية الملعب.
ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب لاديور في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.
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