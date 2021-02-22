وأعلن حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، إجراء مسحتين للمنتخبات المشاركة في كأس العالم للخرطوش التى تستضيفها مصر على ميادين نادي الصيد، وأن المنتخبات المشاركة ستحضر إلى القاهرة بتقرير مسحة قبل الوصول، على أن تخضع جميع الفريق إلى مسحة جديدة بعد 24 ساعة من الوصول، على أن يتم عمل مسحة جديدة بعد 72 ساعة من الأولى للاطمئنان على فيروس كورونا.

ومن جانبه، كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، عن مشاركته الشرفية غدًا في انطلاق البطولة لدعمها، وأن استضافة البطولة يعد اتجاهًا إيجابيًا بعد نجاح بطولة العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر يناير الماضى، ونالت إشادات وانبهار مختلف دول العالم والوفود التي شاركت في المنافسات. وأشار "صبحي"، إلى أن مصر ستشهد الفترة المقبلة استضافة بطولات على مستوى الرماية والسلاح والدراجات، إضافةً إلى أكثر من بطولة، مضيفًا أن الجميع يتكاتف لإنجاح البطولات، فوزارة الرياضة تنسق مع وزارة الصحة في الجانب الطبي للبطولة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكول الطبي ، لضمان سلامة الجميع. وفي ذات السياق يواصل منتخب مصر استعداداته لانطلاق البطولة وتضم قائمة الفراعنة المشاركين في كأس العالم للرماية خرطوش: في مسابقات التراب: أحمد توحيد زاهر وعبد العزيز محيلبة وأحمد قمر ومصطفى حنيش وإسلام أبو بكر ماجى عشماوى ونوريهان فوزان ونادين أيمن وسحر طلعت مصطفى ومريم طارق. وفي مسابقات الإسكيت يضم كلا من: عزمى محيلبة ومصطفى إسماعيل وسركيس مارتايان وإبراهيم محمد وكريم عصام وأميرة أبو شقة وزينب طارق و شهد أشرف ونغم أحمد عثمان، ومن المحتمل أن يتم تسجيل عدد من اللاعبين آخرين المتواجدين فى قائمة الانتظار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاركة وزير الرياضة في البطولة.. تعرف على تفاصيل كأس العالم للرماية بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.